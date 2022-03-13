Казахстанская авиакомпания QAZAQ AIR возобновила все рейсы до Новосибирска

Казахстанская авиакомпания QAZAQ AIR возобновила все рейсы до Новосибирска
Казахстанская авиакомпания QAZAQ AIR возобновила все рейсы до Новосибирска
Сегодня, 09:25ТранспортФото: pixabay.com
Все запланированные рейсы отменили еще вчера.

Казахстанская авиакомпания QAZAQ AIR возобновила все рейсы до Новосибирска. Об этом проинформировали в официальных аккаунтах авиаперевозчика.

Ранее, 12 марта стало известно, что казахстанская авиакомпания отменила всей рейсы в России, в том числе в Новосибирск. Отмену назвали временной.

В причине перевозчик указал отсутствие страхового покрытия в стране и ее воздушном пространстве. По этой же причине из Новосибирска также отменили один рейс.

Уже сегодня, 13 марта, стало известно, что компания QAZAQ AIR возобновила все полеты на территории РФ. Перевозчик извинился перед пассажирами за причиненные неудобства.

«Авиакомпания Qazaq Air уведомляет, что все запланированные рейсы в Россию будут восстановлены с 13 марта 2022 года и доступны для бронирования», – сообщили в авиакомпании 13 марта.

Напомним, ранее редакции Atas.info стало известно, какие рейсы остались в Толмачево из-за введенных против России санкций. В данный момент из аэропорта можно улететь в Дубай и страны СНГ. Компания S7 подавала заявку на возобновление полетов до Бишкека, Ош, Душанбе, Худжант, Курган-Тюбе.

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