В мэрии отметили, что соглашение перевозчиков на использование «сетевой поездки» по этому маршруту были лишь временным.

В автобусе №45 отменили «сетевую поездку» по Новосибирску. Многих новосибирцев возмутила данная новость. В мэрии рассказали, что такие нововведения сделали еще с 25 февраля 2022 года. С такой инициативой выступили сами участники проекта – «Транспортная карта – Онлайн». «Сетевая поездка» - это отличная возможность пересесть на другой маршрут бесплатно или оплатить лишь частично. Для того, чтобы воспользоваться такой возможностью, нужно иметь транспортную карту. Так, эту систему отменили в автобусном маршруте №45. В мэрии отметили, что соглашение перевозчиков на использование «сетевой поездки» по этому маршруту были лишь временным. Тогда это было необходимо для оптимизации маршрутов в Советском районе. Когда на левом берегу появился новый дополнительный маршрут №45к «Центральный корпус» - «Чемской бор», действие проекта «Сетевая поездка» перестало распространяться в 45-м автобусе.

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