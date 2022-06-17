Автомобилисты встали в 7-балльных пробках в Новосибирске

Автомобилисты встали в 7-балльных пробках в Новосибирске
Автомобилисты встали в 7-балльных пробках в Новосибирске
Вчера, 19:03ТранспортАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
В Новосибирске из-за дождя образовались огромные пробки, которые оценивают в 7 баллов – в основном на шоссе и окраинах.

Больше всего жалуются в соцсетях на пробки по улицам – Фабричная, Большевистская, Кирова, Восход, Никитина, Добролюбова, Ипподромская, Военная, Красный проспект, Орджоникидзе, Вокзальная магистраль, Нарымская, Кропоткина, Танковая, Залесская и Богдана Хмельницкого.

На левом берегу пробок поменьше, но тоже имеются на таких улицах, как – Блюхера, Котовского, проспект Карла Маркса, Немировича Данченко, Ватутина, Покрышкина, Римского-Корсакого, Титова, Станционная, Сибиряков-Гвардейцев и Петухова.

При этом водители не могут нормально передвигаться по Октябрьскому и Димитровскому мосту в сторону левого берега Новосибирска.

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