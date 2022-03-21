Пилот частного самолета был оштрафован за незаконный полет под Новосибирском

Пилот частного самолета был оштрафован за незаконный полет под Новосибирском
Пилот частного самолета был оштрафован за незаконный полет под Новосибирском
Сегодня, 06:03ТранспортФото: pixabay.com
Мужчина получил штраф в 20 тысяч рублей.

Пилот частного самолета был оштрафован за незаконный полет над пригородом Новосибирска. Об этом проинформировали в Западно-Сибирской прокуратуре.

Несанкционированный полет состоялся еще в феврале 2022 года. Пилот частного самолета вылетел в небо без соответствующего разрешения.

«Установлено, что в нарушение требований Воздушного кодекса Российской Федерации частный пилот на самолете типа «Аэропракт» (летучая лисица) совершал полеты над пригородом Новосибирска без уведомления органов управления воздушным движением и направления им плана полета», — передали в пресс-службе прокуратуры.

В результате пилота привлекли к административной ответственности. Обвинение выдвинули по статье: нарушение правил использования воздушного пространства. Мужчину оштрафовали на 20 000 рублей.

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