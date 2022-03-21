Пилот частного самолета был оштрафован за незаконный полет под Новосибирском

«Установлено, что в нарушение требований Воздушного кодекса Российской Федерации частный пилот на самолете типа «Аэропракт» (летучая лисица) совершал полеты над пригородом Новосибирска без уведомления органов управления воздушным движением и направления им плана полета», — передали в пресс-службе прокуратуры.