С площади Калинина в Новосибирске уберут парковки в целях удобного дорожного движения

С площади Калинина в Новосибирске уберут парковки в целях удобного дорожного движения
С площади Калинина в Новосибирске уберут парковки в целях удобного дорожного движения
Сегодня, 11:54ТранспортФото: Медиахолдинг1Mi
Также в 2022 году там установят стелу "Город трудовой доблести".

Площадь Калинина в Новосибирске продолжают преобразовывать. Сегодня, 22 марта на аппаратном совещании мэр Анатолий Локоть поручил убрать парковочные места, в целях организации удобного дорожного движения. Благоустроят площадь Калинина уже летом. Судя по данным 2GIS, на площади находятся четыре парковки.

«Считаю правильным проработать вариант организации движения без парковочного пространства, которое серьезно затрудняет движение и портит облик площади Калинина. Поручаю в срок до середины апреля проработать варианты с ГИБДД. Парковочное пространство, которое там существует, надо убирать, оно мешает», — объяснил мэр Новосибирска.

Также там установят стелу «Город трудовой доблести». Так, по словам вице-мэра Анны Терешковой, стелу для площади Калинина изготовят к 1 августа. К 30 сентября необходимо провести ее установку. А благоустройство вокруг должны выполнить до 1 ноября. Торжественное открытие стелы назначено на 3 ноября.

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , [email protected]

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы