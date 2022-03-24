Цены на бензин начали снижаться на новосибирских заправках

Цены на бензин начали снижаться на новосибирских заправках
Цены на бензин начали снижаться на новосибирских заправках
Сегодня, 05:58ТранспортФото: Медиахолдинг1Mi
Снижение цен произошло из-за уменьшения стоимости топлива у оптовиков-производителей.

Автомобилисты заметили постепенное снижение цен на бензин. Эксперты предполагают, что стоимость будет меньше и в дальнейшем. Как отмечают специалисты, снижение цены произошло из-за уменьшения стоимости топлива у оптовиков-производителей, пишет НГС.

Так, с 28 февраля средняя цена на российских автозаправках бензина марки АИ-92 составила 47,28 рубля (была 47,80), бензина АИ-95 — с 52,14 до 51,25 рубля. Дизельное топливо стало дешевле с 55,81 до 54,81 рубля. Известно, что цены падают из-за того, что наблюдается переизбыток топлива на внутреннем рынке после снижения экспорта нефтепродуктов.

Однако в Новосибирске снижение пока не так сильно заметно. Например, дизельное топливо подешевело на АЗС «Роснефть» - до 56,60 рубля, а на АЗС «Энергия» — 56,20 рубля. АЗС «Лукойл» предлагает литр дизтоплива за 57,25 рубля, а ранее он стоил почти 61 рубль.

Другой бензин АИ-95 сейчас можно приобрести за 49,35 рубля на АЗС «Газпромнефть» и «Лукойл». Передвижные автозаправки предлагают топливо еще дешевле: 92-й бензин там стоит 43,80 рубля, 95-й — 45,80. При этом заправщики рекомендуют рассчитываться наличными деньгами. Заправщики просят рассчитываться наличкой. В Калининском районе на бензозаправках «Айти 95» можно залить 92-й бензин по 43,50 рубля, а 95-й — по 45 рублей.

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