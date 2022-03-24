Цены на бензин начали снижаться на новосибирских заправках

Другой бензин АИ-95 сейчас можно приобрести за 49,35 рубля на АЗС «Газпромнефть» и «Лукойл». Передвижные автозаправки предлагают топливо еще дешевле: 92-й бензин там стоит 43,80 рубля, 95-й — 45,80. При этом заправщики рекомендуют рассчитываться наличными деньгами. Заправщики просят рассчитываться наличкой. В Калининском районе на бензозаправках «Айти 95» можно залить 92-й бензин по 43,50 рубля, а 95-й — по 45 рублей.