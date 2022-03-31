Цены за проезд в транспорте предложили назначать мэрии Новосибирска

Цены за проезд в транспорте предложили назначать мэрии Новосибирска
Цены за проезд в транспорте предложили назначать мэрии Новосибирска
Сегодня, 14:48ТранспортФото: Медиахолдинг1Mi
Обычно тарифы в общественном транспорте устанавливал областной департамент.

Мэрия Новосибирска будет устанавливать тарифы на проезд в общественном транспорте, если в силу вступит новый закон. Проект обсудили 31 марта на сессии регионального Законодательного собрания.

Глава областного департамента по тарифам Гарей Асмодьяров предложил городским властям самостоятельно назначать цены за проезд в транспорте Бердска, Искитима, Оби и Новосибирска. Включая тарифы в метрополитене. Пока данную идею рассматривают как временную меру.

Асмодьяров объяснил, что так местная администрация будет организовывать самостоятельно обслуживание пассажиров. Повысится качество подготовки документов по планированию перевозок.

Во время «Часа с мэром» мэр Новосибирска Анатолий Локоть согласился, что подобная инициатива будет удобна пассажирам и транспортным компаниям. Известно, что проект закона приняли в первом чтении.

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