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Александр Пушкин

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5 июня
Пушкину — 225: вспомните ли вы произведения поэта из школьной программы — тест
6 июня отмечается день рождения Александра Сергеевича Пушкина. В честь праздника поэта мы подготовили тест, посвященный его произведениям.
5 июня, 11:17
Пушкин «оплатит» самым умным проезд в новосибирском метро
В Новосибирской подземке в очередной раз пройдет акция в честь дня рождения поэта Пушкина, следует из сообщения пресс-службы метрополитена.
5 июня, 07:57
28 мая
Стала известна программа празднования дня рождения Пушкина в Новосибирске
В Новосибирске отметят 225 лет со дня рождения Александра Пушкина арт-проектом «Великие.Пушкин», следует из сообщения пресс-центра мэрии.
28 мая, 09:46

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