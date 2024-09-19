atas.info
ГлавноеВсе новости

Борьба

Выбрать дату
2024
Спортсмены из Новосибирска поучаствуют в турнире памяти Калимулина в Омске
Всероссийский турнир по борьбе в Омске проводят в память борца Тимержана Калимулина уже в седьмой раз, сообщают организаторы мероприятия — омская Федерация спортивной борьбы.
19 сентября, 06:28
Антидроновые ружья «Ступор» закупил новосибирский научный центр «Вектор»
16 июня, 04:43
Напавший на «Крокус» террорист Мирзоев занимался борьбой ММА в Новосибирске
До января 2024 года Далерджон Мирзоев проживал у родственников на улице Зорге в Новосибирске.
25 марта, 21:32
Борца из Новосибирска Романа Власова изобразили на марках Кабо-Верде
На почтовых марках, выпущенных в Республике Кабо-Верде, изображен новосибирский борец Роман Власов.
25 февраля, 08:19
2023
Спортсмены из Новосибирска поучаствуют в турнире по борьбе памяти Калимулина в Омске
С 20 по 22 сентября 2023 года в Омске пройдет VI Всероссийский турнир по греко-римской борьбе, который будет посвящен памяти Тимержана Калимулина.
20 сентября 2023, 02:00

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика