Спортсмены из Новосибирска поучаствуют в турнире по борьбе памяти Калимулина в Омске

С 20 по 22 сентября 2023 года в Омске пройдет VI Всероссийский турнир по греко-римской борьбе, который будет посвящен памяти Тимержана Калимулина.