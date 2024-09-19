Спортсмены из Новосибирска поучаствуют в турнире памяти Калимулина в Омске

Отметим, что Тимержан Калимулин являлся мастером спорта. За всю жизнь у него были завоеваны различные награды, включая Кубок мира и чемпионство Европы. Его воспитанники становились победителями разных по масштабу турниров. Скончался чемпион в 2016 году. С тех пор его имя не забыто.