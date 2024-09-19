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Posted 19 сентября, 06:28

Published 19 сентября, 06:28

Modified 19 сентября, 06:30

Updated 19 сентября, 06:30

Сотни спортсменов будут бороться на турнире

Спортсмены из Новосибирска поучаствуют в турнире памяти Калимулина в Омске

19 сентября 2024, 06:28
Фото: Алексей Мальгавко
Сотни спортсменов будут бороться на турнире
Всероссийский турнир по борьбе в Омске проводят в память борца Тимержана Калимулина уже в седьмой раз, сообщают организаторы мероприятия — омская Федерация спортивной борьбы.

Спортивное состязание будут проводить три дня подряд: 20, 21 и 22 сентября. В нем примут участие парни от 13 до 15 лет. На спортивное мероприятие приедут юноши со всей страны, включая Новосибирскую область. Всего задействуют 250 спортсменов. Всем участникам дал наставления сенатор Александр Карелин.

Видео: Турнир памяти Тимержана Калимулина.

В мероприятии помогала дочь Тимержана — Лилия Хомицкая. Задействованы и внучки борца, танцующие в коллективе. Поддерживает соревнования региональный Минспорт, а также финансово помогает Омский НПЗ в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».

Фото: Сергей Барсуков

Прийти на турнир может любой желающий, вход свободный. Программа уже доступна для информирования спортсменов и болельщиков.

Отметим, что Тимержан Калимулин являлся мастером спорта. За всю жизнь у него были завоеваны различные награды, включая Кубок мира и чемпионство Европы. Его воспитанники становились победителями разных по масштабу турниров. Скончался чемпион в 2016 году. С тех пор его имя не забыто.

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