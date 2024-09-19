Спортсмены из Новосибирска поучаствуют в турнире памяти Калимулина в Омске

Posted 19 сентября, 06:28
Published 19 сентября, 06:28
Modified 19 сентября, 06:30
Updated 19 сентября, 06:30
Спортивное состязание будут проводить три дня подряд: 20, 21 и 22 сентября. В нем примут участие парни от 13 до 15 лет. На спортивное мероприятие приедут юноши со всей страны, включая Новосибирскую область. Всего задействуют 250 спортсменов. Всем участникам дал наставления сенатор Александр Карелин.
В мероприятии помогала дочь Тимержана — Лилия Хомицкая. Задействованы и внучки борца, танцующие в коллективе. Поддерживает соревнования региональный Минспорт, а также финансово помогает Омский НПЗ в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».
Прийти на турнир может любой желающий, вход свободный. Программа уже доступна для информирования спортсменов и болельщиков.
Отметим, что Тимержан Калимулин являлся мастером спорта. За всю жизнь у него были завоеваны различные награды, включая Кубок мира и чемпионство Европы. Его воспитанники становились победителями разных по масштабу турниров. Скончался чемпион в 2016 году. С тех пор его имя не забыто.