Индексация пенсий с 1 января 2024 года: на сколько и кому повысят

В 2024 году пенсионеров ждет очередная индексация выплат. Atas.Info собрал всю информацию о пенсиях и выяснил, на сколько их повысят и кому положены проиндексированные выплаты.