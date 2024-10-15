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Новосибирцы все чаще выступают против трудовых мигрантов
Почти 80% новосибирцев считают, что на рынке труда задействовано слишком много мигрантов, сообщают аналитики.
15 октября, 08:25
Антирейтинг кандидатов составили работодатели — кто не дождется приглашения на работу
В Новосибирске боятся брать на работу «летунов» и экс-сотрудников компаний с плохой репутацией, следует из итогов исследования аналитиков портала по подбору персонала.
9 октября, 07:25
73 мигранта выдворят из страны после рейда в Новосибирской области
26 июня, 11:36
В рейтинг лучших работодателей в Новосибирске вошли 44 компании
44 новосибирские компании, включая «2GIS», «FitServise» и СДЭК, попали в рейтинг лучших работодателей.
3 февраля, 05:50
2023
Новосибирцы научили нейросеть опознавать депрессию и выгорание человека по мимике
29 июня 2023, 05:08

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