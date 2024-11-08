Работать некому: все чаще компании нанимают сотрудников старше 40 лет

Рост спроса на кандидатов старше 40 лет особенно заметен в сферах, где ощущается нехватка квалифицированных кадров. В таких профессиях, как фрезеровщики, токари, водители, врачи и швеи, опыт и ответственность сотрудников становятся важнее их возраста. В результате за последние два года количество просмотров резюме соискателей в возрастных группах 41-50 и 51-60 лет выросло на несколько процентов.