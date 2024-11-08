Работать некому: все чаще компании нанимают сотрудников старше 40 лет

Posted 8 ноября, 11:41
Published 8 ноября, 11:41
Modified 8 ноября, 11:43
Updated 8 ноября, 11:43
Исследование сервиса «Зарплата.ру» показало, что за последние два года доля резюме от соискателей в возрасте 21-30 лет сократилась с 33% до 29%, а у группы 31-40 лет — с 32% до 30%.
Рост спроса на кандидатов старше 40 лет особенно заметен в сферах, где ощущается нехватка квалифицированных кадров. В таких профессиях, как фрезеровщики, токари, водители, врачи и швеи, опыт и ответственность сотрудников становятся важнее их возраста. В результате за последние два года количество просмотров резюме соискателей в возрастных группах 41-50 и 51-60 лет выросло на несколько процентов.
Аналитики связывают изменения с демографическим спадом 90-х и начала 2000-х годов, который сократил количество молодых специалистов на рынке. Теперь работодатели чаще пересматривают возрастные критерии найма и отказываются от дискриминации, ориентируясь на профессиональный опыт и навыки, а не на возраст.
Для ряда профессий в сфере маркетинга, IT и PR компании по-прежнему предпочитают более молодых сотрудников, так как эти области требуют быстрой адаптации к новым технологиям. Однако в целом для многих позиций возрастные рамки стали менее значимыми.