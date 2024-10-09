atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 9 октября, 07:25

Published 9 октября, 07:25

Modified 9 октября, 07:27

Updated 9 октября, 07:27

В Новосибирске работодатели рассказали о нежелательных кандидатах

Антирейтинг кандидатов составили работодатели — кто не дождется приглашения на работу

9 октября 2024, 07:25
Фото: 1MI
В Новосибирске работодатели рассказали о нежелательных кандидатах

Антирейтинг кандидатов составили работодатели в Новосибирске

В Новосибирске боятся брать на работу «летунов» и экс-сотрудников компаний с плохой репутацией, следует из итогов исследования аналитиков портала по подбору персонала.

В Новосибирске составлен антирейтинг ищущих работу людей, кому будет нелегко на нее устроиться. Работодателей опросили специалисты портала по подбору персонала. 53% опрошенных признались, что найм новых сотрудников обычно вызывает у них определенную тревогу и беспокойство.

71% работодателей опасается нанимать людей, чересчур часто меняющих место работы. 34% не хотели бы видеть в своей команде бывших сотрудников компаний, о которых ходят нелицеприятные слухи. 29% не готовы взять на работу слишком молодых людей.

Далее в антирейтинге упоминаются люди, когда-то владевшие бизнесом, граждане старше 50 лет, кандидаты, не имеющие опыта работы и женщины, потенциально способные уйти в декретный отпуск.

Также в список вошли спокойные или наоборот излишне инициативные люди, сотрудники, длительное время не менявшие место работы, разведенные, сверхквалифицированные работники и активные спортсмены.

Напомним, в Новосибирске на маршруте №13 появились новые трамваи.

Мошенники придумали новый способ обмана жителей Новосибирска
Узнать подробнее
Читайте также:
Автобусы массово меняют маршруты в Новосибирске — в чем причинаПрокурор Бучман ускорил ремонт школы в городе ОбьЗа дорогами в Новосибирске будет присматривать «долоктевский» чиновник
#Юрий Фомиченко#Общество#Работа#Кадры#Работодатели#Исследование#Трудоустройство
Подпишитесь