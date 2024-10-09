Антирейтинг кандидатов составили работодатели — кто не дождется приглашения на работу

В Новосибирске составлен антирейтинг ищущих работу людей, кому будет нелегко на нее устроиться. Работодателей опросили специалисты портала по подбору персонала. 53% опрошенных признались, что найм новых сотрудников обычно вызывает у них определенную тревогу и беспокойство.