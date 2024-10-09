Антирейтинг кандидатов составили работодатели — кто не дождется приглашения на работу

Posted 9 октября, 07:25
Published 9 октября, 07:25
Modified 9 октября, 07:27
Updated 9 октября, 07:27
В Новосибирске составлен антирейтинг ищущих работу людей, кому будет нелегко на нее устроиться. Работодателей опросили специалисты портала по подбору персонала. 53% опрошенных признались, что найм новых сотрудников обычно вызывает у них определенную тревогу и беспокойство.
71% работодателей опасается нанимать людей, чересчур часто меняющих место работы. 34% не хотели бы видеть в своей команде бывших сотрудников компаний, о которых ходят нелицеприятные слухи. 29% не готовы взять на работу слишком молодых людей.
Далее в антирейтинге упоминаются люди, когда-то владевшие бизнесом, граждане старше 50 лет, кандидаты, не имеющие опыта работы и женщины, потенциально способные уйти в декретный отпуск.
Также в список вошли спокойные или наоборот излишне инициативные люди, сотрудники, длительное время не менявшие место работы, разведенные, сверхквалифицированные работники и активные спортсмены.
Напомним, в Новосибирске на маршруте №13 появились новые трамваи.