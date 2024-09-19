Больше не «Папина дочка»: как сейчас выглядит знаменитая Пуговка

Актриса, которая сыграла Пуговку в сериале «Папины дочки» повзрослела и скрылась из мира кино: рассказываем, куда пропала звезда и как она выглядит сейчас.