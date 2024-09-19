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2024
Больше не «Папина дочка»: как сейчас выглядит знаменитая Пуговка
Актриса, которая сыграла Пуговку в сериале «Папины дочки» повзрослела и скрылась из мира кино: рассказываем, куда пропала звезда и как она выглядит сейчас.
19 сентября, 10:51
Никита Кологривый и Юра Борисов могут сыграть в продолжении «Короля и Шута»
На роль главного злодея в продолжении «Короля и Шута» рассматривают актера из Новосибирска Никиту Кологривого.
26 мая, 03:13
Нейросеть предложила снять Зюганова в фильме о лидере ЛДПР Жириновском
Нейросеть предлагает выбрать Зюганова для главной роли в фильме о бывшем лидере ЛДПР Жириновском. Однако сыграть ему предложили самого себя.
28 марта, 03:06
2023
Актер Павел Прилучный из Новосибирска рассказал всю правду о новорожденном сыне
В последнем выпуске шоу Павла Воли звездным гостем стал актер из Новосибирска Павел Прилучный. Но пришел он не один.
23 октября 2023, 05:47
Дети-актеры из Новосибирска рассказали о съемках в кино
Дети-актеры из Новосибирска, снимавшиеся в фильме #Суворовец1944, рассказали о своем опыте и трудностях работы на съемочной площадке.
15 августа 2023, 10:26

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