Шансы кластера «Сибирский наукополис» на участие в проекте Минэкономразвития России очень высоки

На совещании, которое провел сегодня новосибирский губернатор Владимир Городецкий, была утверждена стратегия развития до 2020 года научно-производственного кластера «Сибирский наукополис». Кластер претендует на включение в приоритетный проект Минэкономразвития России «Развитие инновационных кластеров — лидеров инвестиционной привлекательности мирового уровня». Принятый на совещании у губернатора документ до 26 сентября будет направлен в Министерство экономического развития России в составе окончательной заявки на участие в проекте по IT, биотехнологическому, фармацевтическому направлениям и высокотехнологичной медицине. До конца года Минэкономразвития будут отобраны не менее пяти регионов — территорий базирования инновационных территориальных кластеров. В пресс-службе губернатора и правительства региона уточняют, что Новосибирская область является одним из победителей конкурса пилотных инновационных территориальных кластеров Минэкономразвития России, а инновационный кластер информационных и биофармацевтических технологий региона на протяжении последних трех лет получал поддержку Правительства РФ. Научно-производственный кластер «Сибирский наукополис» включает четыре блока компаний-участников: информационные технологии, биотехнологии и фармацевтика, высокотехнологичная медицина и новые промышленные технологии. Компании будут работать на инновационных и производственных площадках. Инновационная структура кластера, в частности, включает: Академпарк, Медтехнопарк, Центр коллективного пользования Биотехнопарка, Центр промышленных биотехнологий «ПромБиоТех», региональный центр инжиниринга «IVD-инжиниринг», центр наноструктурированных материалов. Производственная — такие площадки как Промышленно-логистический парк, Промышленный медицинский парк, Индустриальный биомедицинский парк «Зеленая долина», биотехнопарк наукограда Кольцово. Заявка Новосибирской области уже получила высокую оценку на очной защите предварительных заявок регионов, которая прошла 9 сентября. - На предварительной защите все специалисты, которые давали оценку нашему проекту, отмечали, что наличие научного потенциала — самое главное отличие Новосибирской области от других регионов, — отметила зампред правительства региона — министр экономического развития Новосибирской области Ольга Молчанова. — Научный потенциал кластера создаёт базу для прорыва на мировой уровень. В программе реиндустриализации экономики области сделана ставка на достижения сибирской науки. Именно эта программа призвана стать основным механизмом реализации проекта научно-производственного кластера «Сибирский наукополис». Губернатор отметил, что участие в проекте Минэкономразвития России «Развитие инновационных кластеров — лидеров инвестиционной привлекательности мирового уровня», может стать для Новосибирской области дополнительной возможностью развития.