Баскетбол. Динамовки в матче Кубка Европы уступили в Риге ТТТ

Жребий свел на первом этапе Кубка Европы в одну группу две команды, чье противостояние в восьмидесятые годы ХХ века было украшением чемпионатов СССР по баскетболу. В первой половине игры «Динамо» практически ни в чем не уступало хозяйкам. Борьба на площадке была равной, и на большой перерыв команды ушли при довольно символическим по баскетбольным меркам преимуществе латвийской команды – 37:34. Вторая половина матча началась, когда в Новосибирске была уже совсем глухая ночь. В третьей четверти баскетболисткам ТТТ удалось чуть оторваться в счете, но преимущество в восемь очков (53:43) вовсе не выглядело непреодолимым для «Динамо» препятствием.