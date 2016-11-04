Баскетбол. Динамовки в матче Кубка Европы уступили в Риге ТТТ

Posted 4 ноября 2016, 16:07
Published 4 ноября 2016, 16:07
Modified 18 августа 2022, 19:50
Updated 18 августа 2022, 19:50
Свой второй матч группового этапа Кубка Европы новосибирское «Динамо» проводило в Риге, где уступило клубу ТТТ со счётом 59-78.
Жребий свел на первом этапе Кубка Европы в одну группу две команды, чье противостояние в восьмидесятые годы ХХ века было украшением чемпионатов СССР по баскетболу. В первой половине игры «Динамо» практически ни в чем не уступало хозяйкам. Борьба на площадке была равной, и на большой перерыв команды ушли при довольно символическим по баскетбольным меркам преимуществе латвийской команды – 37:34. Вторая половина матча началась, когда в Новосибирске была уже совсем глухая ночь. В третьей четверти баскетболисткам ТТТ удалось чуть оторваться в счете, но преимущество в восемь очков (53:43) вовсе не выглядело непреодолимым для «Динамо» препятствием.
Рижанки сделали решающий рывок на старте заключительной четверти игры, выиграв пятиминутный отрезок со счетом 15:0. Это и предопределило исход матча. Динамовки набрали первые в четверти очки лишь через пять минут четвертого периода. После этого новосибирская команда успокоилась и смогла сократить преимущество. Однако рижанки остановили рывок «Динамо» и до конца матча уверенно контролировали ситуацию на площадке.
Самыми результативными в составе «Динамо» стали Тамара Тэтхем (22 очка и 10 подборов), Латойя Уильямс (12 очков) и Аделина Абайбурова (11). В воскресенье, 6 ноября, «Динамо» сыграет очередной матч Премьер-лиги против одноклубниц из Курска. Матча пройдет в СК «Север», начало в 14.00 А 9 ноября в матче Кубка Европы «Динамо» примет турецкий клуб «Галатасарай».