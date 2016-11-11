Ведущие гитаристы мира съедутся в Новосибирскую область для участия в конкурсе

Как стало известно, с 13 по 19 ноября 2016 года в Новосибирской области пройдет III международный конкурс «Классическая гитара». Его участниками станут около 60 исполнителей из разных регионов России и Казахстана. Возраст конкурсантов - от 9 до 35 лет. Учредителями конкурса являются министерство культуры Новосибирской области, Новосибирский музыкальный колледж имени А.Ф. Мурова и Сибирский центр классической гитары.По словам министра культуры Новосибирской области Игоря Решетникова, конкурс «Классическая гитара» станет значимым событием для культурной жизни не только региона и всей страны. - Новосибирский музыкальный колледж имени А.Ф. Мурова, на базе которого пройдет конкурс, воспитал целое поколение музыкантов, хорошо известных не только в России, но и в мире. Участвуя в подобных мероприятиях, у молодых исполнителей появляется возможность раскрыть свой талант и потенциал, проявить себя на новом уровне. Поэтому Правительство Новосибирской области и в дальнейшем продолжит оказывать поддержку данного мероприятия, – сообщил Игорь Решетников.Почетными гостями и членами жюри конкурса станут известные зарубежные и отечественные гитаристы, авторитетные педагоги классической гитары: Владимир Горбач (США/Австралия), Рафаэль Агирре (Испания), Михаил Гольдорт (Германия), Вадим Кулицкий (Германия), Ровшан Мамедкулиев (Россия), Аркадий Бурханов (Россия), Артем Дервоед (Россия), Юрий Кузин (Россия), Валерий Шадчин (Россия). В программу конкурса включены шесть концертов с участием членов жюри, а также гала-концерт победителей конкурса. Также в рамках конкурса пройдут выставки-презентации музыкальных инструментов, мастер-классы и открытые уроки.