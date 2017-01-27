Талисман хоккейной «Сибири» Снеговик признан самым ярким в Восточной конференции КХЛ

В понедельник, 30 января, талисманы «Сибири», «Трактора» и «Металлурга» Снеговик, Белый Медведь и Тимоша вступят в борьбу за звание «самого яркого маскота КХЛ». Их соперниками станут маскоты минского «Динамо» (Зубр), «Локомотива» (Мишка) и «Северстали» (Рысенок Сева), победившие в голосовании среди команд Западной конференции.