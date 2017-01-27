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Posted 27 января 2017, 16:24

Published 27 января 2017, 16:24

Modified 18 августа 2022, 19:51

Updated 18 августа 2022, 19:51

Талисман хоккейной «Сибири» Снеговик признан самым ярким в Восточной конференции КХЛ

27 января 2017, 16:24
Голосование по выбору самого яркого маскота (клубного талисмана - от франзузского слова mascotte: «человек, животное или объект, приносящий удачу») команд Восточной конференции КХЛ проходило на спортивном портале «Чемпионат».

Голосование по выбору самого яркого маскота (клубного талисмана - от франзузского слова mascotte: «человек, животное или объект, приносящий удачу») команд Восточной конференции КХЛ проходило на спортивном портале «Чемпионат».

Сегодня были подведены итоги голосования. Первое место занял талисман «Сибири» — Снеговик. На втором месте Белый Медведь челябинского «Трактора», а третье место занял лисёнок Тимоша - маскот магнитогорского «Металлурга».

В понедельник, 30 января, талисманы «Сибири», «Трактора» и «Металлурга» Снеговик, Белый Медведь и Тимоша вступят в борьбу за звание «самого яркого маскота КХЛ». Их соперниками станут маскоты минского «Динамо» (Зубр), «Локомотива» (Мишка) и «Северстали» (Рысенок Сева), победившие в голосовании среди команд Западной конференции.

#Денис Объедкин#Спорт#Новости
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