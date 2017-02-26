Проблемы роста тарифов обсудят на конференции в Новосибирске

28 февраля 2017 года инициативная группа совместно с АО «СИБЭКО» проводит научно-практическую конференцию «ЖКХ, энергосистема и конкурентоспособность регионов». Целью конференции является публичный обмен квалифицированными мнениями между производителями коммунальных услуг, общественностью и экспертным сообществом по проблемам формирования и динамики роста тарифов на коммунальные услуги и влияния тарифов на развитие экономики и конкурентоспособность регионов России, в первую очередь Новосибирской области. В числе заявленных спикеров конференции – ряд известных отраслевых специалистов (Евгений Чичеров, Владимир Милов, Михаил Грехов), представители правительства Новосибирской области, специалисты АО «СИБЭКО» и представители новосибирской общественности. В программе конференции заявлены пленарное заседание, круглый стол по вопросам тарифной политики и ее влияния на региональную экономику и общественные настроения, пресс-подходы и комментарии для прессы. Напомним, что решение новосибирских властей о резком повышении с 1 июля 2017 года тарифов на отопление, горячую и холодную воду и водоотведение, вызвали волну протестов среди горожан. 25 февраля в Новосибирске прошел очередной - уже пятый митинг против повышения тарифов. Горожане собрали тысячи подписей за отмену этого решения властей.