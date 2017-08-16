atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 15 августа 2017, 21:35

Published 15 августа 2017, 21:35

Modified 18 августа 2022, 19:51

Updated 18 августа 2022, 19:51

Без Сладкого, но с Горьким, Голым и Соленым: Россия передала Казахстану часть озера в Новосибирской области

15 августа 2017, 21:35
Небольшой озеро Сладкое, что на самом западе Купинского района, в пяти километрах от деревни Покровка, полностью перешло во владения Республики Казахстан.
#Денис Объедкин#Siberia#Аналитика
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика