Без Сладкого, но с Горьким, Голым и Соленым: Россия передала Казахстану часть озера в Новосибирской области

Небольшой озеро Сладкое, что на самом западе Купинского района, в пяти километрах от деревни Покровка, полностью перешло во владения Республики Казахстан.