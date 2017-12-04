Дамы, покусавшие полицейского, получили условный срок

Сегодня Центральный районный суд Новосибирска вынес приговор двум женщинам, которых обвинили в применение насилия к полицейским. Будучи не совсем трезвыми, дамы бальзаковского возраста покусали полицейских. Одного стража порядка укусили за запястье, другой удостоился более пикантного укуса - в бедро. В прокуратуре Новосибирской области рассказали, что Пигарева и Крючкова признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). В суде было установлено, что 5 января Наталья Пигарева и Наталья Крючкова (первой 41 год, а второй 40 лет) стояли у входа в кафе «Фаворит», что на улице Мичурина. К ним подошли двое сотрудников полиции осуществлявших дежурство по охране общественного порядка. Полицейские представились женщинам и предъявили служебные удостоверения. Дамы же выразили недовольство вниманием к ним со стороны полиции - вероятно, люди в форме не расценивались ими как фавориты дамских сердец. Пигарева ударила полицейского рукой по лицу, а Крючкова схватила другого сотрудника полиции за лицо, расцарапав его, а затем ударила полицейского в глаз. Пигарева также не оставалась безучастной - она укусила одного сотрудника за запястье правой руки, а другого за бедро. В суде обе дамы вину не признали. По их словам, сотрудников полиции они не били, а лишь защищались от незаконных действий полицейских. Суд приговорил Пигареву к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, Крючкову – к 1 году лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год.