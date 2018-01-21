ДОСТОЙНО ПРОИГРАТЬ: новосибирские коммунисты определили свои задачи на президентских выборах

С основным докладом на пленуме выступил второй секретарь Новосибирского областного комитета КПРФ, руководитель регионального штаба Павла Грудинина Ренат Сулейманов. По словам Сулейманова, «задача-минимум» коммунистов на выборах президента - сохранения результат кандидата от КПРФ на уровне 2012 года. Напомним, что в 2012 году, когда кандидатом от КПРФ был Геннадий Зюганов, он получил в Новосибирской области 22,53% голосов избирателей, тогда как в среднем по России он получил 17,18%. Этот результат стал третьим по регионам Сибири - больше голосов за Зюганова отдали в Омской (24%) и Иркутской (22,57%) областях. За Владимира Путина в Новосибирской области тогда проголосовали 56,34% избирателей. Этот результат в сравнении с другими сибирскими регионами также оказался третьим, но с конца. Явка избирателей тогда в Новосибирской области составила 63,26%.