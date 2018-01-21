ДОСТОЙНО ПРОИГРАТЬ: новосибирские коммунисты определили свои задачи на президентских выборах

Posted 21 января 2018, 11:50
Published 21 января 2018, 11:50
Modified 5 августа 2022, 12:08
Updated 5 августа 2022, 12:08
Если отбросить пафос риторики и обратить внимание на конкретные цифры, то в «сухом остатке» получается, что те «контрольные цифры», которые на вчерашнем пленуме новосибирских коммунистов были обозначены в качестве цели на предстоящих президентских выборах, получается, что по факту коммунисты настраивают себя именно на поражение. Путь достойное, но всё же - поражение.
20 января в администрации Железнодорожного района областного центра прошел XIV Пленум Новосибирского обкома КПРФ. Главный вопрос, который коммунисты региона обсуждали на нем - цели, которые региональная парторганизация ставит на выборах президента России в марте.
С основным докладом на пленуме выступил второй секретарь Новосибирского областного комитета КПРФ, руководитель регионального штаба Павла Грудинина Ренат Сулейманов. По словам Сулейманова, «задача-минимум» коммунистов на выборах президента - сохранения результат кандидата от КПРФ на уровне 2012 года. Напомним, что в 2012 году, когда кандидатом от КПРФ был Геннадий Зюганов, он получил в Новосибирской области 22,53% голосов избирателей, тогда как в среднем по России он получил 17,18%. Этот результат стал третьим по регионам Сибири - больше голосов за Зюганова отдали в Омской (24%) и Иркутской (22,57%) областях. За Владимира Путина в Новосибирской области тогда проголосовали 56,34% избирателей. Этот результат в сравнении с другими сибирскими регионами также оказался третьим, но с конца. Явка избирателей тогда в Новосибирской области составила 63,26%.
«Задачей-максимум» новосибирские коммунисты ставят 30-35% голосов за Павла Грудинина. По мнению коммунистов. Если такой результат будет достигнут по все стране, это может обеспечить Грудинину выход во второй тур.
Фактически, коммунисты изначально согласны с поражением на выборах, а главной целью ставят проигрыш, который можно будет назвать «достойным». Любопытно, но на пленуме, как пишет сайт КПРФ, «Анатолий Локоть уверенно заявил: в политические бои выступают не для того, чтобы проигрывать». Как соотносить это заявление с поставленными пленумом задачами (получить от 22,5 до 35% голосов) - понять трудно. Вероятно, это можно истолковать следующим образом: достижение обозначенного результата (более 22,5%) позволит коммунистам в дальнейшем использовать словоформы «выборы подтвердили рост популярности», «для нас это означает фактическую побуду, потому что даже в условиях...» и т.п.
На пленуме также анонсировали визит Павла Грудинина в Новосибирск. Было заявлено, что кандидат в президенты от КПРФ посетит Новосибирск 13 февраля. В программу его визита с высокой долей вероятности будут включены встреча с преподавателями и студентами Аграрного университета, пресс-конференция для журналистов, встречи с жителями Новосибирска.
Кроме того, пленум принял специальное заявление по поводу инцидента с арестом двухсоттысячно тиража спецвыпуска газеты «Правда» (об этом инциденте, случившемся 19 января, Atas.info уже сообщал). Коммунисты оценили факт задержания тиража газеты как «политическую провокацию».
– Мы должны сделать политический вывод. Это событие должно стать для нас уроком. Нам пытаются дать понять, что с нами, с КПРФ, в любой момент поступят так, как будут считать нужным. Не понравилось кому-то, что отличился Новосибирск своей «краснотой», выбрали они «красного» мэра и собираются выдвигать своего кандидата, - заявил по поводу инцидента мэр Новосибирска и первый секретарь обкома КПРФ Анатолий Локоть.