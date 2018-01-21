Новосибирские полицейские пришли на помощь водителям на трассе

Экипажи дорожно-ратрульной службы ГИБДД оказали своевременную помощь замерзающим водителям на трассе Новосибирск - Барнаул. В ГУ МВД по Новосибирской области рассказали, что днем 20 января на 45 километре трассы Р-256 (между Бердском и Искитимом) экипаж дорожно-патрульной службы ГИБДД в составе старшего лейтенанта полиции Олега Денисова и капитана полиции Александра Децика увидели съехавший в кювет автомобиль «Toyota Highlander». Водитель ехал в сторону Искитима, на промерзшей дороге не справился с управлением и слетел в кювет. Полицейские помогли согреться водителю, который уже начал замерзать, а затем организовали эвакуацию его автомобиля. Сегодня, 21 января, на 48 километре трассы офицеры полиции пришли на помощь водителю большегруза. Около 4 часов утра (на термометре в это время было -38°С) его фура сломалась. До приезда автомобиля техпомощи водитель грузовика грелся в патрульным автомобиле инспекторов ГИБДД. В с сильными морозами новосибирская полиция настоятельно рекомендует водителям воздержаться от дальних междугородних поездок. Если же поездка все-таки необходима, водителям напоминают, что в дальнюю дорогу при такой погоде следует обязательно взять с собой термос с горячим питьем, одеяло, спички, тёплую обувь, аптечку и канистру с топливом. Это поможет избежать обморожения, а может быть, спасет жизнь. Перед поездкой внимательно ознакомьтесь с перечнем объектов дорожного сервиса на маршруте: где расположены кемпинги, пункты питания, пассажирские автостанции и автовокзалы, АЗС и СТО. Обязательно проверьте уровень зарядки своего мобильного телефона, не забудьте зарядное устройство, запишите номера телефонов экстренных служб. Перед дальней поездкой нужно внимательно осмотреть автомобиль, проверить исправность всех узлов и агрегатов, а также уровни масла в двигателе и тормозной жидкости. Госавтоинспекция Новосибирской области просит водителей сообщать о случаях поломки автомобилей или иных затруднительных ситуациях на автодорогах региона на единый номер экстренных служб 112. Экстренную помощь окажут сотрудники ДПС, патрулирующие трассы и автодороги.