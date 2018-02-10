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Posted 10 февраля 2018, 18:47

Published 10 февраля 2018, 18:47

Modified 18 августа 2022, 19:51

Updated 18 августа 2022, 19:51

Футболисты «Сибири» в контрольном матче победили венгерский клуб «Сегед»

10 февраля 2018, 18:47
Победу сибирякам принес единственный в матче гол, автором которого стал нападающий Роман Беляев.
#Денис Объедкин#Спорт#Новости#Видео
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