Полицейские задержали мужчину, ограбившего пенсионерку

65-летнюю женщину ограбили 1 февраля на выходе из магазина. Инцидент произошел в Первомайском районе. Женщина выходила из магазина на улице Героев Революции, когда к ней подбежал неизвестный молодой мужчина и вырвал из рук кошелек, который она не успела убрать в сумку после того, как оплатила на кассе свои покупки. Пенсионерка попыталась было догнать злоумышленника, но тот оказался куда более резвым и скрылся. После проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали грабителя. Им оказался 29-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело.