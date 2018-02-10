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Posted 10 февраля 2018, 14:53

Published 10 февраля 2018, 14:53

Modified 5 августа 2022, 12:06

Updated 5 августа 2022, 12:06

Полицейские задержали мужчину, ограбившего пенсионерку

10 февраля 2018, 14:53
65-летнюю женщину ограбили 1 февраля на выходе из магазина.

65-летнюю женщину ограбили 1 февраля на выходе из магазина. Инцидент произошел в Первомайском районе. Женщина выходила из магазина на улице Героев Революции, когда к ней подбежал неизвестный молодой мужчина и вырвал из рук кошелек, который она не успела убрать в сумку после того, как оплатила на кассе свои покупки. Пенсионерка попыталась было догнать злоумышленника, но тот оказался куда более резвым и скрылся. После проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали грабителя. Им оказался 29-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело.

#Денис Объедкин#Криминал#Новости
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