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Posted 5 ноября 2019, 13:12

Published 5 ноября 2019, 13:12

Modified 18 августа 2022, 19:51

Updated 18 августа 2022, 19:51

Известны причины приостановки проекта птицекомплекса в Новосибирской области

5 ноября 2019, 13:12
Проект птицекомплекса принадлежит торговому холдингу "Сибирский гигант".

Реализация проекта по созданию крупного птицекомплекса «Инд-Сибирь» в Новосибирской области отложена.

Как сообщает Тасс со ссылкой на совладельца торгового холдинга «Сибирский гигант» Александра Манцурова, инвестора не устроили условия, предложенные банком.

Напомним, объект стоимостью 3 млрд рублей построят в Колыванском районе. На старте его производительность составит – 7660 тонн мяса индейки в год, но ее планируется увеличить до 15 тыс. тонн.

Компания получила участок в районе, несмотря на недовольство местного населения, которое боялось ухудшения экологической ситуации. В 2017 году власти одобрили проект, и компания получила первый участок площадью 18,2 га, а в начале текущего года она получила в пользование еще 10,1 га.

Но с Россельхозбанком, который должен был финансировать проект, договориться не удалось.

«Те условия, которые мы на старте год назад обсудили, которые были нам предложены, на выходе, когда мы получили решение кредитного комитета, - земля и небо, и мы отказались от этого решения», - заявил Манцуров.

В настоящее время инвестор ищет другого партнера.

#Денис Объедкин#Общество#Новости
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