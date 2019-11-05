Известны причины приостановки проекта птицекомплекса в Новосибирской области

Posted 5 ноября 2019, 13:12
Published 5 ноября 2019, 13:12
Modified 18 августа 2022, 19:51
Updated 18 августа 2022, 19:51
Реализация проекта по созданию крупного птицекомплекса «Инд-Сибирь» в Новосибирской области отложена.
Как сообщает Тасс со ссылкой на совладельца торгового холдинга «Сибирский гигант» Александра Манцурова, инвестора не устроили условия, предложенные банком.
Напомним, объект стоимостью 3 млрд рублей построят в Колыванском районе. На старте его производительность составит – 7660 тонн мяса индейки в год, но ее планируется увеличить до 15 тыс. тонн.
Компания получила участок в районе, несмотря на недовольство местного населения, которое боялось ухудшения экологической ситуации. В 2017 году власти одобрили проект, и компания получила первый участок площадью 18,2 га, а в начале текущего года она получила в пользование еще 10,1 га.
Но с Россельхозбанком, который должен был финансировать проект, договориться не удалось.
«Те условия, которые мы на старте год назад обсудили, которые были нам предложены, на выходе, когда мы получили решение кредитного комитета, - земля и небо, и мы отказались от этого решения», - заявил Манцуров.
В настоящее время инвестор ищет другого партнера.