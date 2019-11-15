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Posted 15 ноября 2019, 09:47

Published 15 ноября 2019, 09:47

Modified 18 августа 2022, 19:51

Updated 18 августа 2022, 19:51

39 обманутых дольщиков Новосибирска узаконили свой статус

15 ноября 2019, 09:47
Все они заключили договора с компанией, строящей дома на ул. Тульская.

Статус обманутых дольщиков официально был присвоен 39 гражданам, заключившим предварительные договоры с ООО «Стройцентр». Процедура прошла под контролем Минстроя Новосибирской области.

Речь идет о новосибирцах, которые инвестировали в строительство домов по ул. Тульская, 80-82. Им предложили заключить договоры на предоставление жилья в строящихся домах. В Реестр граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков, внесут в ближайшее время еще 32 граждан на основании вступивших в силу судебных актов. По данному алгоритму получить квартиры согласились 245 жителей Новосибирска, 44 дольщика заключили договоры долевого участия.

Также прорабатывается возможность снижения размера доплаты от граждан в вопросе предоставления им жилья. Речь идет о 15,2% от стоимости жилья вместо 18%.

#Денис Объедкин#Общество#Новости
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