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Posted 13 марта 2020, 21:59

Published 13 марта 2020, 21:59

Modified 18 августа 2022, 19:51

Updated 18 августа 2022, 19:51

«Россети» восстанавливают энергоснабжение в пострадавших от метеоусловий регионах

13 марта 2020, 21:59
Глава компании «Россети» взял под личный контроль работы по восстановлению электроснабжения в регионах, пострадавших от шторма.

Глава компании «Россети» Павел Ливинский взял под личный контроль работы по восстановлению электроснабжения в 17 регионах, которые пострадали от штормового циклона.

В устранении последствий ураганного ветра было задействовано более 1600 человек, которые вошли в состав 500 бригад. К работам также привлекли 491 единицу спецтехники, сообщают «Новые известия».

На данный момент в Центральном федеральном округе сохраняется сложная метеообстановка: порывы ветра до 30 метров в секунду и осадки в виде мокрого снега. При этом время перебоев в электроснабжении не превышает двух часов.

Самой сложной сейчас остается ситуация в Тверской области, где с последствиями урагана борется более 400 специалистов. Для помощи «Россети» направили им дополнительные силы: 890 человек и почти 260 единиц спецтехники.

На все вопросы о подаче электроэнергии ответят специалисты контакт-центров дочерних предприятий компании. Помимо этого, потребители могут обратиться на портал "Светлая страна".

Синоптики ранее предупреждали об ухудшении погоды в центральной части РФ.

«Россети» на сегодняшний день являются крупнейшим в мире электросетевым комплексом. В компании работает более 200 тысяч человек. Холдинг включает в себя 35 дочерних предприятий.

ГК «Россети», являющаяся оператором крупнейшего по мировым меркам оператора электросетевых подключений, под своим управлением объединяет свыше 2 млн км ЛЭП, более пятиста тыс. подстанций с трансформаторной мощностью превышающей 790 ГВА. В прошлом году она отпустила свыше 760 млрд кВт·ч электоэнегрии.

#Экономика
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