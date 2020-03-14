«Россети» восстанавливают энергоснабжение в пострадавших от метеоусловий регионах

Posted 13 марта 2020, 21:59
Published 13 марта 2020, 21:59
Modified 18 августа 2022, 19:51
Updated 18 августа 2022, 19:51
Глава компании «Россети» Павел Ливинский взял под личный контроль работы по восстановлению электроснабжения в 17 регионах, которые пострадали от штормового циклона.
В устранении последствий ураганного ветра было задействовано более 1600 человек, которые вошли в состав 500 бригад. К работам также привлекли 491 единицу спецтехники, сообщают «Новые известия».
На данный момент в Центральном федеральном округе сохраняется сложная метеообстановка: порывы ветра до 30 метров в секунду и осадки в виде мокрого снега. При этом время перебоев в электроснабжении не превышает двух часов.
Самой сложной сейчас остается ситуация в Тверской области, где с последствиями урагана борется более 400 специалистов. Для помощи «Россети» направили им дополнительные силы: 890 человек и почти 260 единиц спецтехники.
На все вопросы о подаче электроэнергии ответят специалисты контакт-центров дочерних предприятий компании. Помимо этого, потребители могут обратиться на портал "Светлая страна".
Синоптики ранее предупреждали об ухудшении погоды в центральной части РФ.
«Россети» на сегодняшний день являются крупнейшим в мире электросетевым комплексом. В компании работает более 200 тысяч человек. Холдинг включает в себя 35 дочерних предприятий.
ГК «Россети», являющаяся оператором крупнейшего по мировым меркам оператора электросетевых подключений, под своим управлением объединяет свыше 2 млн км ЛЭП, более пятиста тыс. подстанций с трансформаторной мощностью превышающей 790 ГВА. В прошлом году она отпустила свыше 760 млрд кВт·ч электоэнегрии.