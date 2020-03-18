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Posted 18 марта 2020, 13:43

Published 18 марта 2020, 13:43

Modified 18 августа 2022, 19:51

Updated 18 августа 2022, 19:51

Новосибирцев предупреждают: в Абакане введен режим ЧС из-за коронавируса

18 марта 2020, 13:43
Вирус covid-19 уже в Сибири

В столице Хакасии Абакане введен режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса, сообщает Новая Хакасия. Соответствующий документ подписал новый мэр Абакана Алексей Лемин. Градоначальник обратился к жителям города с просьбой сохранять спокойствие и принимать взвешенные решения. Вот текст обращения: «Уважаемые абаканцы! В Абакане, как и во всей стране, принимаются все необходимые профилактические меры по предотвращению распространения коронавируса. Прошу вас сохранять спокойствие, принимать взвешенные решения. Как это всегда бывает, в сложных ситуациях абаканцы сохраняют достоинство и более внимательно относятся к своим близким. Не будем нарушать эту традицию. Призываю всех горожан пользоваться только проверенной информацией по эпидемиологической ситуации, информация размещается на сайте стопкоронаврус.рф и на сайте Роспотребнадзора» Напомним, в Новосибирской области пока не подтверждены случаи заражения коронавирусом, но введен режим повышенной готовности. На данный момент в области на карантине находятся 617 человек. Среди них граждане Германии, Китая, Италии, России и др. Госпитализировано 46 человек, трое из них – дети.

#Общество#Эксклюзив
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