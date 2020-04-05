В Новосибирске на изоляцию закроют около 3000 туристов

Posted 5 апреля 2020, 16:13
Published 5 апреля 2020, 16:13
Modified 21 января, 13:38
Updated 21 января, 13:38
Самолеты из-за границы продолжают прибывать в Новосибирск. В ближайшие дни ожидается еще около 3 тысяч туристов.
Всех их отправят на 14 дней на принудительную изоляцию в обсерваторы. Такие жесткие меры введены, чтобы не допустить массового заражения корнавирусом.
Площадками для размещения граждан становятся санатории и гостиницы. Так, накануне 190 пассажиров рейса из Бангкока распределили в санатории «Обские зори» и «Лунный камень». Вечером 2 апреля в городе приземлился еще один самолет из Таиланда со 162 пассажирами. Их также доставили в обсервацию.
Граждане не имеют права покидать пределы обсерваций, за этим следят войска нацгвардии. Им разрешено общаться с близкими только по телефону.