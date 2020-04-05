В Новосибирске на изоляцию закроют около 3000 туристов

Площадками для размещения граждан становятся санатории и гостиницы. Так, накануне 190 пассажиров рейса из Бангкока распределили в санатории «Обские зори» и «Лунный камень». Вечером 2 апреля в городе приземлился еще один самолет из Таиланда со 162 пассажирами. Их также доставили в обсервацию.