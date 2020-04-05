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Posted 5 апреля 2020, 16:13

Published 5 апреля 2020, 16:13

Modified 21 января, 13:38

Updated 21 января, 13:38

В Новосибирске на изоляцию закроют около 3000 туристов

5 апреля 2020, 16:13
Самолеты из-за границы продолжают прибывать в Новосибирск.

Самолеты из-за границы продолжают прибывать в Новосибирск. В ближайшие дни ожидается еще около 3 тысяч туристов.

Всех их отправят на 14 дней на принудительную изоляцию в обсерваторы. Такие жесткие меры введены, чтобы не допустить массового заражения корнавирусом.

Площадками для размещения граждан становятся санатории и гостиницы. Так, накануне 190 пассажиров рейса из Бангкока распределили в санатории «Обские зори» и «Лунный камень». Вечером 2 апреля в городе приземлился еще один самолет из Таиланда со 162 пассажирами. Их также доставили в обсервацию.

Граждане не имеют права покидать пределы обсерваций, за этим следят войска нацгвардии. Им разрешено общаться с близкими только по телефону.

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#Транспорт
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