В НСО к весенним работам приступят 1300 сельхозпроизводителей

Posted 6 апреля 2020, 09:44
Published 6 апреля 2020, 09:44
Modified 25 декабря, 15:31
Updated 25 декабря, 15:31
Мы уже сообщали о том, что в Новосибирской области правительство решило выделить сельхозпроизводителям 475 миллионов государственной поддержки. В регионе в ходе весенне-полевых работ планируется засеять 2 миллиона 260 тысяч гектаров.
Как дополнительно уточнили представители властей, в посевной кампании должны принять участие 1300 сельхозпроизводителей. Готовность сельскохозяйственной техники на текущую дату оценивается на уровне 88,5%. В свойственной им оптимистичной манере, чиновники утверждают, что аграрии серьезнее подготовлены к работам, чем годом ранее.
Как мы писали, правительством достигнута договоренность с компанией «Газпромнефть» о предоставлении скидки на солярку. Но уже сейчас аграрии закупили 17,6 тысяч тонн дизельного топлива и 1219 тонн автобензина. Чиновники утверждают, что цены на горюче-смазочные материалы стабильны, а бензин даже дешевеет, что не может не радовать.
Сельхозпроизводители планируют приобрести 953 единицы техники. На это требуется 4 миллиарда 807 миллионов рублей. Из общего объема 370 единиц технических средств уже закуплено.