В НСО к весенним работам приступят 1300 сельхозпроизводителей

Как мы писали, правительством достигнута договоренность с компанией «Газпромнефть» о предоставлении скидки на солярку. Но уже сейчас аграрии закупили 17,6 тысяч тонн дизельного топлива и 1219 тонн автобензина. Чиновники утверждают, что цены на горюче-смазочные материалы стабильны, а бензин даже дешевеет, что не может не радовать.