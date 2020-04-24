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Posted 24 апреля 2020, 07:56

Published 24 апреля 2020, 07:56

Modified 25 декабря, 15:31

Updated 25 декабря, 15:31

Объявлен график отключения горячей воды в Новосибирске

24 апреля 2020, 07:56
Тепловые испытания пройдут с 12 мая по 19 июня.

В Новосибирске стал известен график отключений горячей воды в этом году. Тепловые испытания в областном центре начнутся с 12 мая и продлятся до 19 июля. Об этом сообщает пресс-служба СГК.

График отключения горячей воды в Новосибирске в 2020 году:

ТЭЦ-2 — 23 мая — 5 июня;

ТЭЦ-2: ул. Инская, Серебренниковская, Коммунистическая, Октябрьский район — 1 июля — 14 июля;

ТЭЦ-2: головной участок городского вывода —10 июля — 12 июля;

Кировская районная котельная № 1 —12 мая — 25 мая;

ТЭЦ-3 — 1 июня — 12 июня;

ТЭЦ-2: Ленинский вывод — 13 июля — 24 июля;

ТЭЦ-4: микрорайоны № 5, 6 — 18 мая — 27 мая;

ТЭЦ-4: микрорайоны Северный, Красная горка — 1 июня — 10 июня;

ТЭЦ-4: зона ПНС-5 — 30 июня — 9 июля;

ТЭЦ-4: Дзержинский вывод, головной участок Северо-Восточного вывода — 13 июля — 22 июля;

ТЭЦ-5: зона ПНС-10, магистраль Лежена-Фрунзе — 12 мая — 23 мая;

ТЭЦ-5: зона ПНС-6 — 21 мая — 3 июня;

ТЭЦ-5: зона ПНС-11 — 15 июня — 26 июня;

ТЭЦ-5: головной участок, Первомайский район — 1 июня — 10 июня.

В этот срок теплоэнергетики Сибирской генерирующей компании будут проверять сети на прочность и плотность. Затем в Новосибирске пройдет капитальный ремонт на 9 участках теплотрасс. Будут заменены 4,5 км теплосетей. Также пройдет модернизация оборудования. Весь ремонт будет завершен к 24 июля. На него СГК планирует потратить 881 млн рублей.

#Общество
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