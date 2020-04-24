Объявлен график отключения горячей воды в Новосибирске

В этот срок теплоэнергетики Сибирской генерирующей компании будут проверять сети на прочность и плотность. Затем в Новосибирске пройдет капитальный ремонт на 9 участках теплотрасс. Будут заменены 4,5 км теплосетей. Также пройдет модернизация оборудования. Весь ремонт будет завершен к 24 июля. На него СГК планирует потратить 881 млн рублей.