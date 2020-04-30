Четверть компаний Сибири прогнозируют сокращение штата из-за коронавируса

Мы уже сообщали, что сегодня, 30 апреля, в Новосибирске онлайн прошла пресс-конференция представителей компании HeadHunter, которые рассказали об изменениях на рынке труда в связи с «коронакризисом». Эксперты сибирского представительства hh.ru, сайта по поиску работы и персонала, проанализировали, как изменилась ситуация с вакансиями и резюме из-за распространения коронавируса.
Выяснилось, что в Новосибирске резко увеличился спрос на работников профессий «продавец-кассир» и «водитель». Количество соответствующих вакансий увеличилось в несколько раз.
Одновременно с тем новосибирские работодатели в ходе проведенного среди них опроса высказали уверенность в завтрашнем дне. Свои перспективы положительно оценивают 43% компаний, а еще 22% - «скорее позитивно». В отличие от Москвы, где негативно оценивают свое будущее 48% компаний в Сибири таких набралось только 25%.
Львиная доля сибирских компаний не планирует сокращать численность сотрудников. По данным опроса hh.ru, 75% работодателей СФО сообщают, что текущий кризис пока не сказался на их персонале. Более того, 4% респондентов заявили об увеличении штата. Но, все же, у 22% компаний численность сотрудников уменьшилась.
Четверть компаний Сибири не планируют изменение численности сотрудников в ближайшие шесть месяцев, еще 8% отмечают, что численность «точно увеличится», 16% - «скорее увеличится». В то же время 25% считают, что численность сотрудников «скорее уменьшится», 14% - что «точно уменьшится». Важно, что еще 14% затруднились дать ответ на данный вопрос – так как ситуация меняется стремительно и с трудом поддается прогнозированию.