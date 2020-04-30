Четверть компаний Сибири прогнозируют сокращение штата из-за коронавируса

Четверть компаний Сибири не планируют изменение численности сотрудников в ближайшие шесть месяцев, еще 8% отмечают, что численность «точно увеличится», 16% - «скорее увеличится». В то же время 25% считают, что численность сотрудников «скорее уменьшится», 14% - что «точно уменьшится». Важно, что еще 14% затруднились дать ответ на данный вопрос – так как ситуация меняется стремительно и с трудом поддается прогнозированию.