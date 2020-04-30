В Новосибирске перестала работать мусорная компания «НовосибСпецТранс»

«Нам не хватает средств, и образовалось большое количество долгов: по запчастям, сложно выплачивать зарплату, поставщикам должны, подрядчикам своим еще с прошлого года. В Центральном районе у нас один маршрут — порядка 300 пластиковых контейнеров, в Кировском мы полностью весь район обслуживали: около 2000 контейнеров там было. Но оборудование наше мы уже все продали», — рассказал корреспонденту НГС директор «НовосибСпецТранса» Алексей Савицкий.