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В Новосибирске перестала работать мусорная компания «НовосибСпецТранс»

30 апреля 2020, 20:27
Сейчас в центре города мусор из дворов не вывозят уже несколько дней.

В Новосибирске закрылась мусорная компания «НовосибСпецТранс», сообщает издание НГС. Именно эта организация вывозила бытовые отходы Кировского района и части Центрального. В компании уже распродали оборудование и уволили сотрудников.

«Нам не хватает средств, и образовалось большое количество долгов: по запчастям, сложно выплачивать зарплату, поставщикам должны, подрядчикам своим еще с прошлого года. В Центральном районе у нас один маршрут — порядка 300 пластиковых контейнеров, в Кировском мы полностью весь район обслуживали: около 2000 контейнеров там было. Но оборудование наше мы уже все продали», — рассказал корреспонденту НГС директор «НовосибСпецТранса» Алексей Савицкий.

Как пишет издание, региональный мусорный оператор «Экология-Новосибирск» за прошлый год остался должен НСТ более 100 миллионов рублей, а компания «Айсберг» за 2020 год — более 17 миллионов.

Сейчас в центре города мусор из дворов не вывозят уже несколько дней.

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