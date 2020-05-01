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Пропавшую в прошлом году жительницу Новосибирска нашли погибшей

1 мая 2020, 19:36
О местонахождении Ларисы Труфановой не было ничего известно с ноября.

Сегодня, 1 мая, стало известно, что пропавшая в ноябре 2019 года жительница Новосибирска Лариса Труфанова найдена погибшей. Об этом со ссылкой на источники в полиции сообщает «НГС».

Женщина вышла из дома 13 ноября. Последний раз живой ее видели по пути на работу в электричке, которая шла в Мошково. Но до места назначения Лариса Труфанова не добралась. Ее тело было найдено 30 апреля именно в Мошковском районе.

- Следов насильственной смерти на теле женщины не обнаружено, но пока рано говорить, носит ли смерть криминальный характер. Делом занялся Следственный комитет. Уже назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причину смерти погибшей, — цитируют журналисты сотрудников пресс-службы ГУ МВД по НСО.

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#Новости#Происшествия
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