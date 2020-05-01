У премьер-министра РФ Михаила Мишустина выявили коронавирус

Коронавирус подтвердился у премьер-министра России Михаила Мишустина. Об это и о том, что уходит на самоизоляцию, он рассказал президенту России.
О положительном тесте Мишустин узнал перед встречей с Владимиром Путиным. Он заявил, что должен обезопасить коллег и соблюдать назначение врача.
Члены правительства, которые контактировали с ним, взяты под наблюдение. Их изолируют и возьмут необходимые анализы. По приказу президента кабинетом на время лечения Мишустина будет руководить первый заместитель правительства Андрей Белоусов.