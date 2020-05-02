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На острове в Новосибирске планируют создать парк

2 мая 2020, 14:08
Сейчас эта территория никак не благоустроена.

Мэрия Новосибирска начала работу на проектом по созданию зоны отдыха на острове. Она должна появиться рядом с новой Ледовой ареной. Об этом рассказал Анатолий Локоть.

Власти намерены благоустроить территорию в пойме Оби между Октябрьским и Бугринским мостами. В 2019 году левый берег реки был соединен с островом песчаной дамбой, но на этом дело и закончилось.

Мэр предлагает сохранить дамбу и не строить никакого нового моста. Остров, который относится к муниципальной собственности, станет площадкой для развития рекреационной зоны.

- Сегодня наше управление по озеленению работает над этим проектом, — заявил мэр. Ведь сейчас остров не благоустроен никак. Хотя примеры хорошего использования подобных территорий есть в Красноярске и Кемерово.

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