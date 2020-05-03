270 вахтовиков из Омской области посадили на карантин в Бердске

«Мы ведем за ними наблюдение, кормим, предоставляем все для проживания. А через две недели они поедут на вахту — на месторождения в Томском регионе. Такая работа сейчас ведется по всей стране: крупные предприятия, работающие вахтовым методом, сначала помещают своих сотрудников в буферную зону, а потом всех вместе перевозят к месту работы. Самостоятельно вахтовики теперь по стране не катаются» — приводятся слова Полищука.