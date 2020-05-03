270 вахтовиков из Омской области посадили на карантин в Бердске

В санатории «Рассвет» и оздоровительном лагере «Юбилейный» Бердска поселили омских вахтовиков, сообщает «Курьер. Среда. Бердск» со ссылкой на директора «Рассвета» Руслана Полищука. Абсолютно здоровые 270 нефтяников проживут буферной зоне на жесткой самоизоляции 14 дней.
«Мы ведем за ними наблюдение, кормим, предоставляем все для проживания. А через две недели они поедут на вахту — на месторождения в Томском регионе. Такая работа сейчас ведется по всей стране: крупные предприятия, работающие вахтовым методом, сначала помещают своих сотрудников в буферную зону, а потом всех вместе перевозят к месту работы. Самостоятельно вахтовики теперь по стране не катаются» — приводятся слова Полищука.
Отмечается, что вахтовики не покидают своих комнат: смотрят телевизор, читают, играют в шахматы, карты. Также и сотрудники санаториев проживают на территории без выезда в город.