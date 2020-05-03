Лидер «Калинова моста» Ревякин самоизолировался в Новосибирске

Лидер группы «Калинов мост» Дмитрий Ревякин проводит время самоизоляции на Родине в Новосибирске. В эфире «Нашего радио» он рассказал, что во время карантина записывает новые песни на студии александра Владыкина. Сейчас к выходу готовится релиз «Amore».
«Когда закончится это испытание — карантин, самоизоляция — мы представим вашему вниманию всё то, чем занимались. Сегодняшняя ситуация очень полезна и целебна: есть возможность осмыслить, что происходит вокруг, кто как себя ведёт, кто работает на будущее», – рассказал музыкант в эфире радиостанции.
Также Ревякин предположил, что коронавирус – это результат биотерроризма. Однако благодаря самоотверженности врачей и руководства страны у злоумышленников ничего не получилось.