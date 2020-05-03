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Лидер «Калинова моста» Ревякин самоизолировался в Новосибирске

3 мая 2020, 13:41
Музыкант предположил, что коронавирус – это результат биотерроризма.

Лидер группы «Калинов мост» Дмитрий Ревякин проводит время самоизоляции на Родине в Новосибирске. В эфире «Нашего радио» он рассказал, что во время карантина записывает новые песни на студии александра Владыкина. Сейчас к выходу готовится релиз «Amore».

«Когда закончится это испытание — карантин, самоизоляция — мы представим вашему вниманию всё то, чем занимались. Сегодняшняя ситуация очень полезна и целебна: есть возможность осмыслить, что происходит вокруг, кто как себя ведёт, кто работает на будущее», – рассказал музыкант в эфире радиостанции.

Также Ревякин предположил, что коронавирус – это результат биотерроризма. Однако благодаря самоотверженности врачей и руководства страны у злоумышленников ничего не получилось.

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