Новосибирцам напомнили о пожароопасном сезоне

Служба МАСС и мэрия Новосибирска еще раз напоминают горожанам об опасности разведения огня на майских праздниках. Об этом они сообщили в совместном релизе.
В нем говорится, что тёплая жаркая погода на майские праздники может спровоцировать рост лесных пожаров. Поэтому следует помнить, что в режиме самоизоляции массовый отдых на природе может быть чреват не только штрафами.
«Брошенный в лесу окурок, не затушенный костёр, подожжённая прошлогодняя трава, плановая зачистка лесов огнём для создания новых насаждений, эти и другие факторы могут привести к лесному пожару, нанеся огромный ущерб растительности и животному миру. Также, в огне могут погибнуть люди. Именно по этой причине в любом государстве мира разработана целая система профилактических мер по предотвращению лесных возгораний» - говорится в релизе.
Власти призывают новосибирцев быть внимательными и осторожными. Спасатели просят горожан беречь природу и не допускать шалостей со спичками.