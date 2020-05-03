atas.info
ГлавноеВсе новости

Новосибирцам напомнили о пожароопасном сезоне

3 мая 2020, 13:33
Совместное заявление распространили служба МАСС и мэрия Новосибирска.

Служба МАСС и мэрия Новосибирска еще раз напоминают горожанам об опасности разведения огня на майских праздниках. Об этом они сообщили в совместном релизе.

В нем говорится, что тёплая жаркая погода на майские праздники может спровоцировать рост лесных пожаров. Поэтому следует помнить, что в режиме самоизоляции массовый отдых на природе может быть чреват не только штрафами.

«Брошенный в лесу окурок, не затушенный костёр, подожжённая прошлогодняя трава, плановая зачистка лесов огнём для создания новых насаждений, эти и другие факторы могут привести к лесному пожару, нанеся огромный ущерб растительности и животному миру. Также, в огне могут погибнуть люди. Именно по этой причине в любом государстве мира разработана целая система профилактических мер по предотвращению лесных возгораний» - говорится в релизе.

Власти призывают новосибирцев быть внимательными и осторожными. Спасатели просят горожан беречь природу и не допускать шалостей со спичками.

Материалы по теме
"У знакомого поселка": "Сибирский огонь" собрал более 30 тысяч человекОгонь уничтожил 50 домов под НовосибирскомМЧС экстренно предупредило о возможных пожарах на востоке Новосибирской области
#Новости#Общество
Подпишитесь
Мобилизация в Новосибирской области: что известно к 23 сентября
Сегодня, 12:35
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52