Новосибирцам напомнили о пожароопасном сезоне

«Брошенный в лесу окурок, не затушенный костёр, подожжённая прошлогодняя трава, плановая зачистка лесов огнём для создания новых насаждений, эти и другие факторы могут привести к лесному пожару, нанеся огромный ущерб растительности и животному миру. Также, в огне могут погибнуть люди. Именно по этой причине в любом государстве мира разработана целая система профилактических мер по предотвращению лесных возгораний» - говорится в релизе.