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В Новосибирске начинающим IT-специалистам предлагают 47500 рублей в месяц

7 мая 2020, 17:47
На одну вакансию претендуют всего два человека, а требования к соискателям высоки.

В Новосибирской области для молодых людей без опыта работы одной из самых привлекательных для трудоустройства является сфера информационных технологий. В этом уверены аналитики сервиса по поиску работы и персонала hh.ru.

За четыре месяца 2020 года в ИТ-сфере открыли и/или активировали свои резюме более 11 000 соискателей из Новосибирска. Отсутствие опыта работы при этом отметили только 6% соискателей. Хотя доля предложений о работе для тех, кто только начинает трудовой путь, составляет 17%.

- Средняя ожидаемая зарплата, которую указывают ИТ-специалисты, только начинающие работать по специальности, составляет 33 400 рублей, а вот работодатели предлагают им 47 500 рублей, - рассказала Асель Сейлова, руководитель пресс-службы HeadHunter Сибирь.

Такая разница вызвана недостатком специалистов. Сегодня в Новосибирске в ИТ на одну вакансию претендуют не более двух соискателей. Одновременно к соискателям предъявляются очень высокие требования. От них хотят не только профильных навыков, но и дополнительных способностей.

#Новости#Общество
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