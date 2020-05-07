В Новосибирске начинающим IT-специалистам предлагают 47500 рублей в месяц

За четыре месяца 2020 года в ИТ-сфере открыли и/или активировали свои резюме более 11 000 соискателей из Новосибирска. Отсутствие опыта работы при этом отметили только 6% соискателей. Хотя доля предложений о работе для тех, кто только начинает трудовой путь, составляет 17%.