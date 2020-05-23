Новосибирец разоблачил автоподставщика на Mitsubishi Outlander

Инцидент произошел накануне с самосвалом КамАЗом. Водитель Mitsubishi Outlander не смог смириться с тем, что грузовик не дал ему перестроиться и вынудил его остановиться. Далее он стал вести себя агрессивно, бил в стекло. После он продолжил движение, но через пару метров, двигаясь впереди КамАЗа, сдал назад. Как итог: разбитая задняя часть кроссовера и смятый передний бампер грузовика.