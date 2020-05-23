Новосибирец разоблачил автоподставщика на Mitsubishi Outlander

Posted 23 мая 2020, 02:26
Published 23 мая 2020, 02:26
Modified 25 декабря, 15:31
Updated 25 декабря, 15:31
Редактор новосибирского паблика «АСТ-54» снял на видео ДТП, которое спровоцировал автоподставщик.
Инцидент произошел накануне с самосвалом КамАЗом. Водитель Mitsubishi Outlander не смог смириться с тем, что грузовик не дал ему перестроиться и вынудил его остановиться. Далее он стал вести себя агрессивно, бил в стекло. После он продолжил движение, но через пару метров, двигаясь впереди КамАЗа, сдал назад. Как итог: разбитая задняя часть кроссовера и смятый передний бампер грузовика.
Якобы «пострадавший» начал обвинять водителя КамАЗа, но и не подозревал, что его подстава попала на видео очевидца. Редактор АСТ-54 вызвался быть свидетелем и поддержал водителя.
Осознав, что выиграть дело ему не удастся, водитель Mitsubishi Outlander скрылся.