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Posted 23 мая 2020, 02:26

Published 23 мая 2020, 02:26

Modified 25 декабря, 15:31

Updated 25 декабря, 15:31

Новосибирец разоблачил автоподставщика на Mitsubishi Outlander

23 мая 2020, 02:26
Автоподставщик скрылся с места ДТП

Редактор новосибирского паблика «АСТ-54» снял на видео ДТП, которое спровоцировал автоподставщик.

Инцидент произошел накануне с самосвалом КамАЗом. Водитель Mitsubishi Outlander не смог смириться с тем, что грузовик не дал ему перестроиться и вынудил его остановиться. Далее он стал вести себя агрессивно, бил в стекло. После он продолжил движение, но через пару метров, двигаясь впереди КамАЗа, сдал назад. Как итог: разбитая задняя часть кроссовера и смятый передний бампер грузовика.

Якобы «пострадавший» начал обвинять водителя КамАЗа, но и не подозревал, что его подстава попала на видео очевидца. Редактор АСТ-54 вызвался быть свидетелем и поддержал водителя.

Осознав, что выиграть дело ему не удастся, водитель Mitsubishi Outlander скрылся.

#Происшествия
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