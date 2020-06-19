atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 19 июня 2020, 08:16

Published 19 июня 2020, 08:16

Modified 25 декабря, 15:32

Updated 25 декабря, 15:32

Новосибирец пытается взыскать с Минобороны более миллиона рублей

19 июня 2020, 08:16
Иск рассмотрят в Искитимском районном суде

Житель Новосибирской области требует с Минобороны возмещение морального и материального вреда в размере более миллиона рублей.

В материалах дела говорится, что истец был призван на военную службы уже будучи больным. У него имелось хроническое заболевание, но медкомиссия не нашла оснований для отказа.

Во время службы его состояние здоровья ухудшилось из-за интенсивных физических нагрузок. Тогда его признали ограниченно годным.

После армии он долго лечился и восстанавливал здоровье, в связи с чем не мог устроиться на работу.

Сибиряк требует от Минобороны, регионального военкомата и федерального казначейства миллион в качестве морального вреда, 87 076 руб. – за лечение, и 211 500 руб. – в качестве упущенного заработка.

#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика