Новосибирец пытается взыскать с Минобороны более миллиона рублей

Posted 19 июня 2020, 08:16
Published 19 июня 2020, 08:16
Modified 25 декабря, 15:32
Updated 25 декабря, 15:32
Житель Новосибирской области требует с Минобороны возмещение морального и материального вреда в размере более миллиона рублей.
В материалах дела говорится, что истец был призван на военную службы уже будучи больным. У него имелось хроническое заболевание, но медкомиссия не нашла оснований для отказа.
Во время службы его состояние здоровья ухудшилось из-за интенсивных физических нагрузок. Тогда его признали ограниченно годным.
После армии он долго лечился и восстанавливал здоровье, в связи с чем не мог устроиться на работу.
Сибиряк требует от Минобороны, регионального военкомата и федерального казначейства миллион в качестве морального вреда, 87 076 руб. – за лечение, и 211 500 руб. – в качестве упущенного заработка.