В Новосибирском техническом госуниверситете избрали ректора

Должность ректора НГТУ осталась за доктором технических наук Анатолием Батаевым. Его поддержало большинство.
Как пишет Тайга.инфо со ссылкой на пресс-секретаря вуза Юрия Лобанова, вторым в этой гонке стал декан факультета энергетики Сергей Чернов (62 голоса), третьим – декан механико-технологического факультета Василий Янпольский (20 голосов).
Батаев обещал финансовую поддержку студентам, занимающимся наукой, докторам наук. Также он намерен открыть в вузе новые лаборатории и научно-технологический центр.
Анатолий Батаев начинал работать в вузе младшим научным сотрудником.