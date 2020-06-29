В Новосибирском техническом госуниверситете избрали ректора

Как пишет Тайга.инфо со ссылкой на пресс-секретаря вуза Юрия Лобанова, вторым в этой гонке стал декан факультета энергетики Сергей Чернов (62 голоса), третьим – декан механико-технологического факультета Василий Янпольский (20 голосов).