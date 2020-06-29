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В Новосибирском техническом госуниверситете избрали ректора

29 июня 2020, 15:02
За Батаева проголосовали 102 из 193 делегатов

Должность ректора НГТУ осталась за доктором технических наук Анатолием Батаевым. Его поддержало большинство.

Как пишет Тайга.инфо со ссылкой на пресс-секретаря вуза Юрия Лобанова, вторым в этой гонке стал декан факультета энергетики Сергей Чернов (62 голоса), третьим – декан механико-технологического факультета Василий Янпольский (20 голосов).

Батаев обещал финансовую поддержку студентам, занимающимся наукой, докторам наук. Также он намерен открыть в вузе новые лаборатории и научно-технологический центр.

Анатолий Батаев начинал работать в вузе младшим научным сотрудником.

#Новости#Образование
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