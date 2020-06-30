Татарстан: вызывающее раковые опухоли растение захватило центр города

В Нижнем Тагиле подростки устроили пикник рядом с железной дорогой, а потом поднялись на рельсы, сообщает tagilcity.ru. Машинист грузового поезда следовал по перегону «станция Качканар — станция Именновский» и увидел, как несколько детей накладывают на рельсы камни. Сотрудники полиции вычислили четверых подростков, находившихся рядом с железной дорогой. Младшему — восемь лет, а старшему — 12.