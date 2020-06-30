atas.info
ГлавноеВсе новости

В Новосибирской области организованная банда воровала скот и сельхозтехнику

30 июня 2020, 18:28
В течение года преступники нанесли ущерб сельхозпредприятиям на сумму более 2 миллионов рублей.

В Новосибирске следователями завершено расследование уголовного дела о серии краж, совершенных с территории сельскохозяйственных предприятий. Обвиняемыми по нему проходят шесть человек в возрасте от 25 до 67 лет.

По версии полиции, в конце марта 2018 года ранее судимый за кражу и разбой житель Купинского района создал банду, в которую вошли такие же рецидивисты. С марта 2018 года по март 2019 года они совершили 36 краж имущества, принадлежащего сельскохозяйственным предприятиям и индивидуальным предпринимателям.

Преступники, как считают в полиции, угоняли с ферм крупный рогатый скот, а из гаражей и складов крали запчасти и комплектующие сельхозтехники. Действовала банда на территории Карасукского, Баганского, Чистоозерного, Барабинского и Татарского районов Новосибирской области.

Похищенных животных злоумышленники сбывали живьем, либо в виде разделанных туш. Запчасти сдавали в пункты приема металлолома. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила 2 145 550 рублей.

Все участники преступной группы задержаны. У них найдено похищенное имущество на сумму более 300 тысяч рублей. На принадлежащие им грузовой автомобиль «Газель» и два легковых – ВАЗ-21213 и ВАЗ-21083 наложен арест.

Фигурантам предъявлено обвинение по статье «Кража, совершенная организованной группой». Каждому грозит лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.

Материалы по теме
В Новосибирской области поголовье мясного скота увеличилось в полтора разаВ Новосибирске воры обчистили 16 дачных домовВ Новосибирске 37-летний вор попался на очередной краже
#Новости#Происшествия
Подпишитесь
Мобилизация в Новосибирской области: что известно к 23 сентября
Сегодня, 12:35
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52