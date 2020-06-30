В Новосибирской области организованная банда воровала скот и сельхозтехнику

По версии полиции, в конце марта 2018 года ранее судимый за кражу и разбой житель Купинского района создал банду, в которую вошли такие же рецидивисты. С марта 2018 года по март 2019 года они совершили 36 краж имущества, принадлежащего сельскохозяйственным предприятиям и индивидуальным предпринимателям.