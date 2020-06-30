В Новосибирской области организованная банда воровала скот и сельхозтехнику

В Новосибирске следователями завершено расследование уголовного дела о серии краж, совершенных с территории сельскохозяйственных предприятий. Обвиняемыми по нему проходят шесть человек в возрасте от 25 до 67 лет.
По версии полиции, в конце марта 2018 года ранее судимый за кражу и разбой житель Купинского района создал банду, в которую вошли такие же рецидивисты. С марта 2018 года по март 2019 года они совершили 36 краж имущества, принадлежащего сельскохозяйственным предприятиям и индивидуальным предпринимателям.
Преступники, как считают в полиции, угоняли с ферм крупный рогатый скот, а из гаражей и складов крали запчасти и комплектующие сельхозтехники. Действовала банда на территории Карасукского, Баганского, Чистоозерного, Барабинского и Татарского районов Новосибирской области.
Похищенных животных злоумышленники сбывали живьем, либо в виде разделанных туш. Запчасти сдавали в пункты приема металлолома. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила 2 145 550 рублей.
Все участники преступной группы задержаны. У них найдено похищенное имущество на сумму более 300 тысяч рублей. На принадлежащие им грузовой автомобиль «Газель» и два легковых – ВАЗ-21213 и ВАЗ-21083 наложен арест.
Фигурантам предъявлено обвинение по статье «Кража, совершенная организованной группой». Каждому грозит лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.