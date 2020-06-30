За присвоение Новосибирску почетного звания проголосовали 300 тыс человек

Ранее губернатор Андрей Травников призвал жителей области отдать свой голос за право присвоения Новосибирску почетного звания РФ. «Чем больше людей поддержат эту инициативу, тем больше у нас шансов, что областной центр добьется присвоения этого почётного, а главное – заслуженного звания. Сейчас от поддержки жителей во многом зависит решение федерального центра – присваивать или нет», – отметил первый вице-спикер Заксобрания НСО Андрей Панфёров.