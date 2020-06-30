За присвоение Новосибирску почетного звания проголосовали 300 тыс человек

В Новосибирской области параллельно с голосованием по поправкам в Конституцию продолжается сбор подписей за присвоение областному центру почетного звания «Город трудовой доблести». Голосование продлится еще два дня – 30 июня и 1 июля. В министерстве региональной политики НСО сообщили, что на утро 30 июня инициативу поддержали порядка 330 тысяч жителей региона.
Ранее губернатор Андрей Травников призвал жителей области отдать свой голос за право присвоения Новосибирску почетного звания РФ. «Чем больше людей поддержат эту инициативу, тем больше у нас шансов, что областной центр добьется присвоения этого почётного, а главное – заслуженного звания. Сейчас от поддержки жителей во многом зависит решение федерального центра – присваивать или нет», – отметил первый вице-спикер Заксобрания НСО Андрей Панфёров.
Новосибирск заслужил это право своим трудом в годы Великой Отечественной войны. Новосибирские предприятия дали фронту почти треть от всего арсенала боеприпасов, в семье каждого новосибирца кто-то воевал на фронте или трудился в тылу.