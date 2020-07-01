В Новосибирске отремонтировали более 120 дворов

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть проверил ход работ по ремонту внутриквартальных территорий. К приемке готовы больше половины объектов.
Градоначальник побывал на улице Залесского. Возле медуниверситета ведется реконструкция участка дороги протяженностью 2722,5 кв.м. – от дома №5 до дома №7 по ул. Медкарты. На эти цели выделили 4,2 млн рублей. Во дворе есть бассейн, детский сад и спортивный городок.
Еще один объект находится на Красном проспекте. Участок дороги от дома №153а до 153б отремонтирован за 6 млн рублей. Здесь отремонтировали лестницу, оформили въезд во двор и заасфальтировали дорогу.
Локоть заявил, что сейчас приемку проходит 121 объект из 220 запланированных. В текущем году на ремонт внутриквартирных территорий направят 420 млн рублей. Финансирование будет происходить как из бюджета города, так и области.