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Международные авиаперелеты из Новосибирска остались под запретом

2 июля 2020, 19:56
Росавиация продлила запрет до 1 августа

В Новосибирский аэропорт Толмачево поступила телеграма из Федерального агентства воздушного транспорта. В ней говорится о продлении запрета на въезд в Россию иностранных граждан. Аналогичные депеши поступили во все международные аэропорты России.

Сообщается, что запрет на въезд для иностранцев продлен до 1 августа. Он же распространяется и на вылет россиян за рубеж. Аналогичные телеграммы с продлением запрета поступают в воздушные гавани ежемесячно с конца марта, когда Россия остановила авиасообщение с другими странами, кроме вывозных, грузовых и почтовых рейсов.

Исключения составляют иностранцы, которые собираются проходить лечение в российских клиниках, а также россияне, которым необходимо позаботиться о заболевших близких родственниках за границей. Сообщается также, что ранее возобновить авиасообщение с некоторыми странами планировалось с 15 июля.

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