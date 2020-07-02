Международные авиаперелеты из Новосибирска остались под запретом

В Новосибирский аэропорт Толмачево поступила телеграма из Федерального агентства воздушного транспорта. В ней говорится о продлении запрета на въезд в Россию иностранных граждан. Аналогичные депеши поступили во все международные аэропорты России.
Сообщается, что запрет на въезд для иностранцев продлен до 1 августа. Он же распространяется и на вылет россиян за рубеж. Аналогичные телеграммы с продлением запрета поступают в воздушные гавани ежемесячно с конца марта, когда Россия остановила авиасообщение с другими странами, кроме вывозных, грузовых и почтовых рейсов.
Исключения составляют иностранцы, которые собираются проходить лечение в российских клиниках, а также россияне, которым необходимо позаботиться о заболевших близких родственниках за границей. Сообщается также, что ранее возобновить авиасообщение с некоторыми странами планировалось с 15 июля.